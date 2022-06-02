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- Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü
- 02.06.2022 - 21:14
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş’e geldi.
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek, Romanya Başbakanı Ciuca ile bir araya geldi.
İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alındığı görüşmede Akar, Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya’nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılarına dikkat çekti.
Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı
Toplantıda, Karadeniz’de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar ile Montrö rejiminin korunmasına vurgu yapıldı, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilan edilmesi, insani yardımların devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasının önemi görüşüldü.
Görüşmede ayrıca FETÖ ile mücadelede destek ve iş birliğinin öneminin altı çizildi.