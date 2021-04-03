Hulusi Akar Şırnak'ta esnafı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki denetleme ve incelemelerinin ardından Şırnak Valiliğine geçti.

ÇAY OCAĞINDA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Vali Ali Hamza Pehlivan’dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra komutanlarla birlikte kent merkezinde gezerek esnafla sohbet etti. Ana caddedeki iş yerlerine giren, çalışanlarla tek tek konuşan Akar ve TSK komuta kademesine esnaf hem sağlanan güven ortamından hem de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. Akar ve komutanlar, daha sonra bir çay ocağında çok sayıda vatandaşla bir araya geldi.

"GERİYE KALAN TERÖRİSTLERİN BİRTAKIM ARTIKLAR VAR, ONLAR DA BİTECEK"

Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Akar, "Şırnaklı hemşerilerimizin hem terörle mücadele hem de hayatın kontrollü normalleşmesi konularındaki başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. Gelinen nokta çok önemli. Devlet sizin için var. Asker, sivil buradaki kardeşlerimizin rahatı, huzuru için var. Bunun için çalışıyoruz. Geriye kalan teröristlerin birtakım artıkları var. Onlar da çok kısa sürede bitecek." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnak ziyareti

"BİRLİK, BÜTÜNLÜK ESAS, BİZ KARDEŞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’a olan ilgisinin bilindiğini vurgulayan Akar, "Birlik, bütünlük esas. Biz kardeşiz. Binlerce yıllık tarihimiz ve ileriye doğru omuz omuza yapacağımız bir sürü işimiz var. Bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.