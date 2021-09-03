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    Hulusi Akar, Somalili mevkidaşıyla bir araya geldi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somalili mevkidaşı Hassan Hussein Haji ile bir araya geldi.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 18:36
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    Hulusi Akar, Somalili mevkidaşıyla bir araya geldi

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Somali Savunma Bakanı Hassan Hussein Haji, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Bakanlık'ta resmi törenle karşılandı.

    ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

    Bakan Haji tören kıtasını selamladı, Şeref Defteri'ni imzaladı. Baş başa görüşen iki bakan, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

    İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Akar, iki ülke arasında siyasi ve askeri iş birliğinin yanı sıra dostluk ve kardeşliğin her alanda gelişmekte olduğu, Türkiye'nin Somalili kardeşlerinin güven ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti.

    Hulusi Akar, Somalili mevkidaşıyla bir araya geldi VİDEO

    Hulusi Akar, Somalili mevkidaşıyla bir araya geldi #1

    Hulusi Akar, Somalili mevkidaşıyla bir araya geldi #2

    Hulusi Akar, Somalili mevkidaşıyla bir araya geldi #3

    Hulusi Akar, Somalili mevkidaşıyla bir araya geldi #4

    Hulusi Akar, Somalili mevkidaşıyla bir araya geldi #5

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