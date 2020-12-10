Hulusi Akar: Son bir ayda Kuzey Irak'ta PKK'ya 28 operasyon yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'ya yönelik son bir ay içinde 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon yapıldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerinin görüşmelerinde konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"AKDENİZ'DE GERİLİMİ TIRMANDIRAN YUNANİSTAN"

"Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı."

KUZEY IRAK'TA PKK OPERASYONLARI

Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin, "PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi" dedi.

KARABAĞ ANLAŞMASI

Bakan Akar, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin, "Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

15 TEMMUZ'DAN BERİ TSK'DAN 20 BİN 610 İHRAÇ

Akar, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi" diye konuştu.

S-400 SÜRECİ

Bakan Akar, "S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.