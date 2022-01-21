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    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Namaz Dağı'na çıktı, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sıfır noktasındaki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığında inceleme yaptı.
    • AA
    • 21.01.2022 - 21:15
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 21:24
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    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Namaz Dağı’na çıktı.

    AKAR, SIFIR NOKTASINDAKİ HUDUT KARAKOLUNDA

    Cudi ve Gabar’ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli yere sahip 1995 rakımlı bölgede jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik eden Akar, daha sonra Silopi’deki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığına geçti.

    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında #1

    TÜRK BAYRAĞI'NI ÖPEREK TESLİM ETTİ

    Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sınırın sıfır noktasındaki hudut karakolunda Takım Komutanı'na Türk Bayrağı'nı öperek teslim eden Akar, daha sonra nöbet kulesine çıktı.

    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında #2

    İNCELEMELERDE BULUNDU

    Hudut tekmilinin ardından faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi, Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığından, Irak ve Suriye arasında yer alan Semalka Köprüsü’nü inceledi.​​​​​​​

    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında #3

    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında #4

    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında #5

    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında #6

    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında #7

    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında #8

    Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınırın sıfır noktasında #9


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