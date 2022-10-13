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    Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
    • 13.10.2022 - 19:22
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    Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.

    Yunan mevkidaşıyla görüştü

    Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü #1

    Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü #2

    Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü #3


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