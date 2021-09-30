Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Diyanet'in başına biz Alevi birini getirelim. Ne var ki?" dedi.

Cem TV’de Atakan Sönmez’in sunduğu Ali Özgünüz’ün yorumcu olduğu ‘Not Defteri’ programına konuk olan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konumu hakkında şu değerlendirmede bulundu.

"DİYANET'İN BAŞINA BİZ ALEVİ BİRİNİ GETİRELİM, NE VAR Kİ"

"Diyanet’le mesele halindeyiz. Hiç düşündük mü, Bektaşi dergahında kurulmuş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Biz Diyanet’in başına hiçbir Alevi kardeşimizi, Caferi kardeşimizi getirmeyi düşündük mü ülke olarak? Diyanet’in başına biz Alevi birini getirelim. Ne var ki?"

"ATATÜRK’Ü ANLATIRKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMAMIZ LAZIM"

Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Baş, "Atatürk dediğimiz insan bu coğrafyanın, bu iklimin insanı ve bize bir ülke emanet etmiş. Bir çok yeri siyasetten arındıracağız. Bakın Atatürk hiç siyaset yapmamış. Ömrünü son anına kadar vatanına, milletine vakfetmiş. Bunu anlatırken bizim hüngür hüngür ağlamamız lazım. Bugün burada olmamızın teminatı bu"diye konuştu.

“ATATÜRK HERKESİN KIRMIZI ÇİZGİSİ OLMALI”

Özellikle sosyal medya platformlarında Atatürk’ü eleştiren kadınlarla karşılaştığını belirten Hüseyin Baş, “Siz bu ülkede insan yerine konulmuyordunuz. Dünyanın hiçbir yerinde yokken size seçme ve seçilme hakkını Atatürk verdi. Kadınlarımızın daha da sahiplenmesi lazım. Atatürk, bu ülkede yaşayan herkesin kırmızı çizgisi olmak zorunda. Çünkü biz eğer bir gün bir faciayla karşı karşıya kalırsak, bakın göreceksiniz bugün de olduğu gibi yine Atatürk’ün bir cümlesiyle biz hayat bulacağız. Borcumuz ödenmez. Minnetimiz, saygımız her zaman en üst düzeyde. Allah ona layık olmayı, onun kurduğu cumhuriyete ve fikirlerine layık olmayı bize nasip etsin” dedi.

İTTİFAK SORUSUNA ‘BİZ KIZ EVİYİZ’ YANITINI VERDİ

İttifaklar konusundaki tutumlarını “Bu ülke çıkarına hareket eden herkesle görüşürüz” diye özetleyen Baş, ittifaklar konusunda şu ana kadar herhangi bir ittifakla görüşmelerinin olmadığını belirterek, “Biz kız eviyiz. Gelen tekliflere göre değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.