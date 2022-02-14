Hüseyin Baş'tan Meral Akşener'e ziyaret

BTP lideri Hüseyin Baş, Kovid-19'u atlatan İyi Parti lideri Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Kovid-19’u atlatan Akşener’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan BTP lideri Hüseyin Baş’a Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül de eşlik etti.

Samimi bir havada geçen görüşmede Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

"SICAK MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKKÜR EDERİM"

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Genel Başkan’ın engin tecrübelerinden, fikirlerinden, hoş sohbetinden istifade ettik. Sıcak misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim" İfadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası İyi Parti’den de bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş ile Genel Merkez'imizde bir araya geldi. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz” denildi.