Katıldığı TV programında Bülent Arınç'a destek veren Hüseyin Çelik, AK Parti kurucuları olduklarının altını çizerek, kurdukları bahçeye birilerinin gecekondu yaptığını söyledi.

AK parti kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, KRT TV’de Semra Topçu'nun sunduğu Haftanın Panoraması programına konuk oldu.

Çelik burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Topçu, Çelik'e Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde Türk Demokrasi Vakfı'nın organizasyonundaki açıklamalarını sordu.

Eski Bakan, kendisinin ve Arınç'ın AK Parti kurucuları olduğunu ve kurdukları partide bazı isimlerin 'abuk subuk' konuşmalarının zorlarına gittiğini söyledi.

"Kurduğumuz bahçede gecekondu yapmışlar, abuk subuk konuşuyorlar"

Çelik, "Bülent Arınç Bey olsun, ben olayım birçok arkadaşımız AK Parti'yi kuran ve AK Parti'yi iktidar yapan insanlarız, bizim kurduğumuz bahçede birileri gelip gecekondu yapmış oradan abuk subuk şeyler söylüyor. Bu benim de zoruma gidiyor, Sayın Arınç’ın da başkalarının da zoruna gidiyor." dedi.

Hüseyin Çelik: Kurduğumuz bahçede gecekondu yapmışlar ViDEO

"Hukuksuzluk var mı var, adaletsizlik var mı var"

Arınç'a destek veren Çelik, "Efendim kral çıplaktır ifadesi şudur, diyelim ki Türkiye yüksek enflasyon var bugün. Bunu gör arkadaş. Yani ben iktidar mensubuysam, enflasyon yoktur demenin manası var mı, var enflasyon. Hukuksuzluk var mı var, adaletsizlik var mı var, bunun 50 çeşidi var." diye konuştu.

"Osman Kavala haksız yere hapisteyse bunu söylemem lazım"

Kamuoyunda en çok tartışılan davalardan biri olan kavala davasına ilişkin de konuşan Çelik, "Osman Kavala haksız yere hapisteyse ve bunu söylemezsem vicdanımın gereğini yapmamış olurum. Önce Gezi’den dava açacaksınız bundan beraat edecek, tam hapisten çıkacak, başka bir iddianame hazırlayacaksınız, Sorosçu diyeceksiniz." ifadelerine yer verdi.

"AK Parti kendini MHP'ye mahkum etti"

"Sizin ittifakınızı fazilet ittifakı, başkasınınkini zillet ittifakı olarak değerlendirmek çok zehirli bir dildir." diyen Hüseyin çelik, "AK Parti yüzde 50+1'e kendini mahkum ederek, kendisini MHP'ye mahkum etti." dedi.

"Merkel'in hiç şatafatını duydunuz mu?"

İktidara karşı muhalefet tarafından sık sık yöneltilen israf ve şatafat iddialarına yönelik ise Çelik şu ifadeleri kullandı:

Şatafata karşıyım. Siz Almanya’nın efsane şansölyesi Merkel’in hiç şatafatını duydunuz mu? Böyle 250-300 arabalık, yarısı çakarlı arabalarla dolaştığını hiç duydunuz mu? Duyamazsınız.







