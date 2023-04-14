Hüsnü Bozkurt'tan CHP'ye tepki: 30'a yakın ADD üyesinin biri bile değerlendirilmedi CHP'nin milletvekili aday listelerine tepki gösteren Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, "30'a yakın dernek üyesi başvuruda bulundu. Bunların biri bile değerlendirilmedi. Biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa eğer bu bir tercihtir" dedi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler Türkiye gündeminin ilk sırasında...

Cumhurbaşkanı adaylarından sonra partilerin vekil listelerinin de belli olması ile kampanyalar da başladı.

Millet İttifakı ortakları Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden girmesi kararlaştırıldı.

Listelerde yer alan bazı isimler birçok CHP'liyi isyan ettirdi.

Hüsnü Bozkurt: Atatürkçü Düşünce Derneği'nden kimse aday yapılmadı

CNN Türk'te konuya ilişkin soruları yanıtlayan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, "Kemalizm ırkçılıktır, Kemalistler faşisttir diyen adamları Meclis'te görmek istemiyorum. 3'ü genel yönetim kurulu üyemiz, 20'ye yakın şube başkanımız ve 7-8'i de üyemiz olan 30'a yakın ADD üyesi başvuruda bulundu. Bunların biri bile değerlendirilmedi. Ben bu tercihe sitem falan etmiyorum. 30'a yakın ADD üyesinden biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa eğer bu bir tercihtir" şeklinde konuştu.

Bozkurt, "CHP yetkilileri zaten biz 30'ların CHP'si değiliz diyorlar. Biz CHP'yi değiştirdik, dönüştürdük diyorlar. Değişim ileriye doğruysa sorun yok ama bir başkalaşımsa onu milletimiz değerlendirecek" derken, "ADD üyelerinden hiçbiri adaylaştırılmaya değer görülmemiş ama buna rağmen Türk yargısını FETÖ'ye teslim eden bir anlayışı temsil eden insanlar, Ergenekon ve Bolyoz kumpaslarına yol açan süreci dizayn eden insanlar tercih edilmiş" ifadelerini kullandı.