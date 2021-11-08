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- CHP'li Ali Haydar Kahraman İBB Meclisi'nde fenalaşarak yere düştü
CHP'li Ali Haydar Kahraman İBB Meclisi'nde fenalaşarak yere düştü
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda akşam saatlerinde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 08.11.2021 - 23:14
- Güncelleme : 09.11.2021 - 00:55
İBB Meclisi, İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kasım ayı oturumu için toplandı.
CHP'Lİ ÜYE FENALAŞTI
Oturum sırasında CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.