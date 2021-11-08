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    CHP'li Ali Haydar Kahraman İBB Meclisi'nde fenalaşarak yere düştü

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda akşam saatlerinde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 23:14
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 00:55
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    CHP'li Ali Haydar Kahraman İBB Meclisi'nde fenalaşarak yere düştü

    İBB Meclisi, İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kasım ayı oturumu için toplandı.

    CHP'Lİ ÜYE FENALAŞTI

    Oturum sırasında CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    CHP li Ali Haydar Kahraman İBB Meclisi nde fenalaşarak yere düştü #1

    CHP li Ali Haydar Kahraman İBB Meclisi nde fenalaşarak yere düştü #2

    CHP li Ali Haydar Kahraman İBB Meclisi nde fenalaşarak yere düştü #3

    CHP li Ali Haydar Kahraman İBB Meclisi nde fenalaşarak yere düştü #4


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