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- İBB'de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi
İBB'de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun'un kızağa çekildiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 23:24
- Güncelleme : 17.05.2022 - 23:30
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesi üzerine yapılan eleştirilere tepki göstermişti.
"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz" demişti
Murat Ongun, Nagehan Alçı'nın gezide yer almasına gösterilen tepkilere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:
"Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır."
İBB sözcülüğü birimi kaldırıldı
TELE1'in haberine göre; yaptığı açıklamalarla tepki çeken Murat Ongun'un İBB sözcülüğü biriminin kaldırıldığı öğrenildi.
Temmuz 2019'dan beri sözcülüğünü yürüttüğü birimin kaldırılmasının ardından, Ongun’un hangi göreve getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.