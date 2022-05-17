İBB'de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun'un kızağa çekildiği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesi üzerine yapılan eleştirilere tepki göstermişti.

"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz" demişti

Murat Ongun, Nagehan Alçı'nın gezide yer almasına gösterilen tepkilere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır."





İBB sözcülüğü birimi kaldırıldı

TELE1'in haberine göre; yaptığı açıklamalarla tepki çeken Murat Ongun'un İBB sözcülüğü biriminin kaldırıldığı öğrenildi.

Temmuz 2019'dan beri sözcülüğünü yürüttüğü birimin kaldırılmasının ardından, Ongun’un hangi göreve getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.