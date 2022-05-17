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    İBB'de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi

    İBB'de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun'un kızağa çekildiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 23:24
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 23:30
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesi üzerine yapılan eleştirilere tepki göstermişti.

    "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz" demişti

    Murat Ongun, Nagehan Alçı'nın gezide yer almasına gösterilen tepkilere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır."

    İBB de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi #1

    İBB sözcülüğü birimi kaldırıldı

    TELE1'in haberine göre; yaptığı açıklamalarla tepki çeken Murat Ongun'un İBB sözcülüğü biriminin kaldırıldığı öğrenildi.

    İBB de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi #2

    Temmuz 2019'dan beri sözcülüğünü yürüttüğü birimin kaldırılmasının ardından, Ongun’un hangi göreve getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

    İBB de Murat Ongun, sözcülük görevinden kızağa çekildi #3


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