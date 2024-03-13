İBB'de para sayma görüntüleri canlı yayında CHP'lileri gerdi CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin gündeme getirildiği tv100 yayınında CHP'li Dursun Çiçek tepki göstererek yayından ayrılmak istedi.

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ensonhaber.com

Kamuoyunun gündeminde CHP'li İBB yönetiminin para sayma görüntüleri var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler, soruşturma konusu oldu.

Görüntülerde, balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyor.

Konu yargıya taşınırken tartışma programlarının da ayrıntılarıyla üzerinde durduğu bir mesele oldu.

Konu açılınca CHP'liler gerildi

Bu kapsamda tv100'de yayınlanan ve Başak Şengül'ün sunduğu programda konu masaya yatırıldı.

Olayın ayrıntıları yorumlanırken konuklardan CHP'li Dursun Çiçek tepki gösterdi.

Çiçek, konunun konuşulmasından rahatsızlık duyarak yayını terk etmek istedi.

"Konuyu değiştirecekseniz kalıyorum"

Farklı bir konu konuşulmasını isteyen Çiçek, şöyle konuştu: