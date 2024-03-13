Kamuoyunun gündeminde CHP'li İBB yönetiminin para sayma görüntüleri var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler, soruşturma konusu oldu.
Görüntülerde, balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyor.
Konu yargıya taşınırken tartışma programlarının da ayrıntılarıyla üzerinde durduğu bir mesele oldu.
Konu açılınca CHP'liler gerildi
Bu kapsamda tv100'de yayınlanan ve Başak Şengül'ün sunduğu programda konu masaya yatırıldı.
Olayın ayrıntıları yorumlanırken konuklardan CHP'li Dursun Çiçek tepki gösterdi.
Çiçek, konunun konuşulmasından rahatsızlık duyarak yayını terk etmek istedi.
"Konuyu değiştirecekseniz kalıyorum"
Farklı bir konu konuşulmasını isteyen Çiçek, şöyle konuştu:
Bakın 2 saattir bunu konuşuyoruz. Yargıda olan bir konu. Zaten kimse üzerini örtmüyor. Bütün deliller, ismi geçenler sorgulanıyor. Başka bir konu konuşalım. Ben bu konudan sıkıldım müsaade istiyorum. Konuyu değiştirecekseniz kalıyorum.
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