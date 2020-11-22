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    İbrahim Kaboğlu'dan 4 partiyle anayasa çalışması açıklaması

    İbrahim Kaboğlu'dan 4 partiyle anayasa çalışması açıklaması

    CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 01:12
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 01:28
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    İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmüştü.

    Bu iddia üzerine, HPD dışında adı geçen partilerin liderleri, söz konusu partiler arası bir anayasa çalışmasının kesinlikle yapılmadığını söylemişlerdi.

    CHP'Lİ KABOĞLU DOĞRULADI: "BİRLİKTE ÇALIŞTIK"

    CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, parti liderileri ve sözcülerinin açıklamalarının aksine, 2018 yılında muhalefetteki 4 parti olarak yeni bir anayasa taslağı üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

    "Bizlerin yürüttüğü anayasa çalışmaları biraz kamuoyundan uzak durdu. Bu çalışmalar, zannediyorum önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır. HDP'yi de kapsayacak şekilde yapıldı. HDP'nin de olması önemliydi, bence gerekliydi."

    İbrahim Kaboğlu'dan 4 partiyle anayasa çalışması açıklaması-Video

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