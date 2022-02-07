İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız birkaç güne negatife dönebilir

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumuyla ilgili bilgi veren İbrahim Kalın, kendisinin gayet iyi olduğunu, doktorların birkaç güne negatife döneceğini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de Melih Altınok'un Sebep Sonuç programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GAYET İYİ"

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumu hakkında da bilgi veren İbrahim Kalın, şunları söyledi:

"İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEMPOSUNA AYAK UYDURMAK ZORUNDAYIZ"

"Cumhurbaşkanımızın iş akışı ve temposu var. Ona ayak uydurmak zorundasınız. Tatil yapmayı boş boş oturmak gibi tanımlarsanız, o manada bir tatilimiz yok. İşini gerçekten takip eden ve işine sadıktır. Lider böyle olunca ekibi de kendini buna göre kalibre etmek zorundadır."

"İNSANİ BİR ŞEYDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI BİR KENARA BIRAKILIR"

"Siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı kovid olduysa tüm siyasiler arayacaktır. Bu siyasi nezaket açısından da güzel bir şey. Bunda da bir duaya vesile oldu. Temel insani bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır."

