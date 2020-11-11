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    İbrahim Kalın, MI6 Başkanı Moore ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı Richard Moore ile görüştü.
    • AA
    • 11.11.2020 - 22:43
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    İbrahim Kalın, MI6 Başkanı Moore ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın yeni başkanı Richard Moore ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı  görüşmede, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülkenin güvenlik ve dış politika alanındaki iş birliği imkanları gündeme geldi.

    KARABAĞ, LİBYA, ORTA DOĞU VE DOĞU AKDENİZ KONUŞULDU

    Karabağ meselesi ve Libya'daki gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde ele alındığı görüşmede, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortak güvenlik politikaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

    İbrahim Kalın, MI6 Başkanı Moore ile görüştü #1

    İbrahim Kalın, MI6 Başkanı Moore ile görüştü #2

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