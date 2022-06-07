Sözcü İbrahim Kalın, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin NATO'ya katkıları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuru süreçleri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin geçmişte ve halihazırda NATO'ya sağladığı katkılar dile getirilirken, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine vurgu yapıldı.

"NATO'ya girmek isteyenler terörle arasına mesafe koyacak"

NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın terör konusundaki değer ve ilkelerine bağlı kalması gerektiğine işaret edilen görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olma niyetleri bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceğinin altı çizildi.

"Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesi gerekiyor"

Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, NATO'nun kolektif güvenlik konsepti bağlamında Türkiye'ye yönelik tehditlerin tüm İttifaka yönelik tehditler olduğu belirtildi. Ayırım yapmaksızın terörün her türüne karşı tavizsiz bir tutum sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çabalarının Türkiye tarafından takdirle karşılandığının aktarıldığı görüşmede, Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde İttifakın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yapıldı. Görüşmede, savaşın sona erdirilmesi ve gıda güvenliği konusunda atılan adımlar değerlendirildi.