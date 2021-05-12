İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü: İsrail durdurulmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede İsrail'in saldırgan tavrının durdurulması gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Yapılan görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında haziran ayında NATO Zirvesi marjında yapılacak görüşme, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması, Filistinlilerin evlerinden hukuksuz bir şekilde çıkartılması ve Gazze'ye yönelik hava saldırıları ele alındı.

“İSRAİL’İN SİVİL KATLİAMI İNFİAL YARATTI”

Sözcü İbrahim Kalın yapılan görüşmede Sullivan’a İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya ve mabedin içinde ibadet edenlere saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarıyla sivilleri katletmesinin dünyada infial yarattığı ifade edildi.

"İSRAİL DURDURULMALI"

İsrail'in bu saldırılarının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının aleni bir ihlali olduğu hatırlatılarak, İsrail'in hukuk tanımaz ve saldırgan politikalarının ivedilikle durdurulması gerektiği vurgulandı.

Ramazan Bayramı'na girerken tüm İslam dünyasını derinden yaralayan bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gereği ifade edildi.