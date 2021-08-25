İbrahim Kalın: Türkiye, Taliban ile temasta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Taliban ile istihbarat ve dışişleri birimleri üzerinden görüşmeler yaptığını belirtti.

NTV canlı yayınında Funda GÖrey'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Taliban ile istihbarat ve dışişleri birimleri üzerinden görüşmeler yaptığını belirtti.

"TALİBAN İLE BİRKAÇ KOLDAN GÖRÜŞÜYORUZ"

Sözcü Kalın, Afganistan'da yaşanan bir istikrarsızlığın her yeri ve herkesi etkilediğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taliban'la istihbarat ve Dışişleri'nden görüşmeler yapıldı. Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor."

GÖÇ DALGASI ENDİŞESİ

"Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç dalgası olmaması için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor."

"Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İranlı yetkililerle göç durumu sürekli görüşülüyor."





KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETMESİ

"Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar."

"Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük."

"Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düünmüyorum Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil."

"Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte Taliban'ın tavrı ve atacağı adımlar belirleyici olacak. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tümüyle dışında kalmak rasyonel değil, içinde kalarak takipçisi olacağız."