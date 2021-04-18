İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a: Canı sağ olsun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Hiç Oldum' türküsüne eşlik ettiği için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur'un açıklaması sonrası "Canı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından 'Sözü yormadan' notuyla yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ERKAN OĞUR BEY'İ ÜZMELERİNE ÜZÜLDÜM"

"İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün belki yanlış hatırlayarak söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm."

"CANI SAĞ OLSUN"

"Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."