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    İbrahim Kalın'dan Kanada'daki saldırıya kınama

    Kanada'da bir şoför aracını Müslüman bir ailenin üstüne sürmesiyle 4 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olaya karşı tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 08:07
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    İbrahim Kalın'dan Kanada'daki saldırıya kınama

    Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu’nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarptı.

    4 kşinin öldüğü olayın ardından, London Polis Teşkilatından Dedektif Paul Waight düzenlediği basın toplantısında, "Bunun planlı ve önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair kanıtlar var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    ''BU KORKUNÇ GİDİŞAT VE BARBARLIK DURDURULMALIDIR''

    Kalın, yaptığı açıklamada "Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

    İbrahim Kalın dan Kanada daki saldırıya kınama #1

    İbrahim Kalın dan Kanada daki saldırıya kınama #2

     

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