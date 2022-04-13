- Haberler
- Politika Haberleri
- İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi
İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 18:11
49'uncu gününe girilen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tarafların olumsuz açıklamalarıyla şiddetini artırarak devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
"Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek"
"Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor." diyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek."