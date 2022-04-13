Petrol
106.36
1.64%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
602.301
1.69%
BTXN Coin
30.47
-3.14%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi

    49'uncu gününe girilen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tarafların olumsuz açıklamalarıyla şiddetini artırarak devam ediyor.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

    "Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek"

    "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor." diyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek."

    İbrahim Kalın dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi #1


    İlginizi Çekebilir

    Emekliler ve memurlar için Temmuz zammı tahmini
    Ekonomi

    Emekliler ve memurlar için Temmuz zammı tahmini

    Belediye işçilerinin greve gittiği Çiğli'de çöpler sokakları doldurdu
    İç Haber

    Belediye işçilerinin greve gittiği Çiğli'de çöpler sokakları doldurdu

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Görüş Bildir