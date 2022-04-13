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İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.