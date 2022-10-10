Petrol
97.04
-0.90%
Euro
18.1067
0.03%
Dolar
18.5757
-0.22%
Altın
1.007
-0.71%
Borsa
3568
0.00%
Bitcoin
365.349
0.20%
BTXN Coin
9.19
-5.93%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    İçişleri Bakanı Soylu: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'lilerin terör örgütü elebaşı için yapmak istediği yürüyüşe tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 07:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri Bakanı Soylu: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik

    Şanlıurfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Topçu Meydanı'nda 'Özgürlüğe Yürüyoruz' başlığı altında basın açıklaması yapıldı.

    Grup açıklamasında, HDP milletvekillerinin de bulunduğu görüldü.

    Slogan atan gruba, polis müdahale etti

    DHA’nın haberine göre; açıklamanın ardından aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup, parti binasına doğru yürüyüşe geçti.

    Terörist başı Öcalan lehine slogan atarak yürüyen gruba, polis müdahale edince gerginlik çıktı.

    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı VİDEO

    Bakan Soylu: "Bebek katili için yürümek ne zaman demokrasi oldu"

    İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza, asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit” ifadelerine yer verdi.


    Şüpheli araçtaki uyuşturucu düzeneği kamerada
    3. Sayfa

    Şüpheli araçtaki uyuşturucu düzeneği kamerada

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    1 milyon kişinin Facebook hesabı tehlikede
    Teknoloji

    1 milyon kişinin Facebook hesabı tehlikede

    Görüş Bildir