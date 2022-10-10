İçişleri Bakanı Soylu: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik

İçişleri Bakanı Soylu: Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'lilerin terör örgütü elebaşı için yapmak istediği yürüyüşe tepki gösterdi.

Şanlıurfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Topçu Meydanı'nda 'Özgürlüğe Yürüyoruz' başlığı altında basın açıklaması yapıldı.

Grup açıklamasında, HDP milletvekillerinin de bulunduğu görüldü.

Slogan atan gruba, polis müdahale etti

DHA’nın haberine göre; açıklamanın ardından aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup, parti binasına doğru yürüyüşe geçti.

Terörist başı Öcalan lehine slogan atarak yürüyen gruba, polis müdahale edince gerginlik çıktı.

Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı VİDEO



Bakan Soylu: "Bebek katili için yürümek ne zaman demokrasi oldu"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık. Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza, asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit” ifadelerine yer verdi.