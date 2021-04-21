- Haberler
- Politika Haberleri
- İçişleri Bakanı Soylu’dan Engin Altay'a: 15 Temmuz'dan beter ederiz
İçişleri Bakanı Soylu’dan Engin Altay'a: 15 Temmuz'dan beter ederiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Erdoğan'ın sonu umarım Menderes'e benzemez" sözlerine sert tepki gösterdi.
- İHA
- 21.04.2021 - 03:08
CHP'li Engin Altay, KRT canlı yayınında Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanmış, "Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e" sözlerini sarf etmişti.
"VALLAHİ SİZİ 15 TEMMUZ'DAN BETER YAPARIZ "
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi.
Soylu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... ‘Menderes’in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak...’ Vallahi sizi, 15 Temmuz’dan beter yaparız..." dedi.
Engin Altay: Umarım Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin-Video