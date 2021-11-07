İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a şehit tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit yakınına hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"32 SAAT GEÇTİ, SES YOK"

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun."