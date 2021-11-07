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- İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a şehit tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a şehit tepkisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit yakınına hakaret eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.
- AA
- 07.11.2021 - 01:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"32 SAAT GEÇTİ, SES YOK"
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun."