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İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Tehditlerin devlete sökmez

İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Tehditlerin devlete sökmez

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı için "Festival adı altında sahtekarların gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" ded