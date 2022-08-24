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    İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Tehditlerin devlete sökmez

    İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı için "Festival adı altında sahtekarların gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" ded
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 01:08
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    İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Tehditlerin devlete sökmez

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına ilişkin, sosyal medyadan şu ifadelere yer verdi:

    "Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba"

    “SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba."

    İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Tehditlerin devlete sökmez #1


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