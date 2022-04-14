İl ve ilçe seçim kurulu başkanları değişiyor

YSK'nın yayınlanan kararına göre il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanları 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenecek.

Milletvekili Kanunu ve Seçim Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Başta yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi olmak üzere kanunda birçok değişiklik yapıldı.

Ayrıca seçim kurullarında değişiklikler de yer aldı.

YSK kararı Resmi Gazete'de

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son sönemde TBMM'de kabul edilen Seçim Yasası'nın ardınan yeni bir karar aldı.

Buna göre; seçim kurulu başkanları değişiyor.

Seçim kurulu başlanları değişiyor

Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda, 6 Nisan'da yürürlüğe giren 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinde il ve ilçe seçim kurullarının oluşumuna ilişkin değişiklikler yapıldığı hatırlatılarak değişikliğe ilişkin bigi verildi.

Buna göre il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanları değişecek.

Yeni isimler 6 Temmuz 2022 tarihine kadar yeniden belirlenecek.

Ayrıca ad çekme işlemlerinin ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca, kıdem esasına göre belirleme işlemlerinin ise ilgili seçim kurulları tarafından yapılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan karar şu şekilde: