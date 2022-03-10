Haberler

Politika Haberleri

İletişim Başkanlığı'ndan İsrail-Türkiye videosu

İletişim Başkanlığı'ndan İsrail-Türkiye videosu

İletişim Başkanlığı'ndan yayınladığı videoda, İsrail ile Türkiye arasında gerçekleşen görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması için fırsat olduğunu belirtildi.