Petrol
110.4
-0.67%
Euro
16.38
0.76%
Dolar
14.84
1.33%
Altın
952.46
1.47%
Borsa
2042
-0.03%
Bitcoin
588.630
-3.98%
BTXN Coin
39.09
1.92%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    İletişim Başkanlığı'ndan İsrail-Türkiye videosu

    İletişim Başkanlığı'ndan yayınladığı videoda, İsrail ile Türkiye arasında gerçekleşen görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması için fırsat olduğunu belirtildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.03.2022 - 22:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İletişim Başkanlığı'ndan İsrail-Türkiye videosu

    Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor.

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıl aradan sonra Türkiye'ye ziyarete gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

    İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN VİDEO YAYINLADI

    Yapıcı geçen görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı, bir video yayınladı.

    Videoda, Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmenin ikili ve stratejik ilişkilerin yeniden canlandırılması için bir fırsat olduğu belirtildi.

    İletişim Başkanlığı’ndan İsrail-Türkiye videosu

    İletişim Başkanlığı ndan İsrail-Türkiye videosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Amsterdam'a gitti
    Magazin

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Amsterdam'a gitti

    Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılara operasyon
    3. Sayfa

    Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılara operasyon

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir