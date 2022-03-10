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İletişim Başkanlığı'ndan İsrail-Türkiye videosu
İletişim Başkanlığı'ndan yayınladığı videoda, İsrail ile Türkiye arasında gerçekleşen görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılması için fırsat olduğunu belirtildi.
- AA & Ensonhaber
- 10.03.2022 - 22:14
Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıl aradan sonra Türkiye'ye ziyarete gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN VİDEO YAYINLADI
Yapıcı geçen görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı, bir video yayınladı.
Videoda, Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmenin ikili ve stratejik ilişkilerin yeniden canlandırılması için bir fırsat olduğu belirtildi.
İletişim Başkanlığı’ndan İsrail-Türkiye videosu