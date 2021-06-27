İlham Aliyev: Ermenistan, sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır

İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 103. yıl dönümü konuşmasında, Ermenistan ile sınır hattının belirlenmesi ve barış anlaşması için hazırlıklar yapılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 103. yıl dönümü dolayısıyla askerleri kutladı.

Aliyev, konuşmasında, Karabağ savaşına giden süreçten, 30 yıllık işgale son verilerek toprakların özgürlüğüne kavuşturulmasından bahsetti.

Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü belirterek, "Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır." dedi.

''ERMENİSTAN VAZGEÇMEZSE EKONOMİK FAALİYETLERİNİ DE GERİ KAZANAMAYACAK''

Aliyev, Azerbaycan ordusunu güçlendirmeye devam edeceklerini bildirerek, Ermenistan'ın ise düşmanca politikalarından vazgeçmezse, sadece askeri gücünü, yıkılan ve yok edilen ordusunu değil, ekonomik faaliyetlerini de geri kazanamayacağını ifade etti.

''BARIŞ ANTLAŞMASI İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILMALIDIR''

Ermenistan'ın kalkınmasının tek yolunun komşularıyla normal ilişkiler kurmak ve toprak iddialarından vazgeçmekten geçtiğinin vurgulayan Aliyev, "Dağlık Karabağ kelimesini hiç kullanmamalılar. Dağlık Karabağ diye bir idari birim olmadığı için Dağlık Karabağ sorunu diye bir kavram da yoktur. Bunu defalarca söyledim ve tekrar söylemek istiyorum ki Dağlık Karabağ sorunu çözülmüştür. Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Barış anlaşması için hazırlıklar yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.