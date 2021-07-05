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    İlk defa oy kullanacak genç seçmen, kime oy verecek anketi

    Sandığa hiç gitmemiş 18-24 yaş grubu genç seçmenlere "Bu Pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Genç seçmenlerin yüzde 22,3'ü AK Parti dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 21:04
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    İlk defa oy kullanacak genç seçmen, kime oy verecek anketi

    24 Haziran 2018 Milletvekili seçimlerinde yaşı tutmadığı için veya tutmasına rağmen bir nedenle sandığa gitmemiş olan 18-24 yaş grubu genç seçmenlerin analizi yapıldı.

    "BU PAZAR SEÇİM OLSA HAGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ"

    Genç seçmenlere  "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

    YÜZDE 22,3'Ü AK PARTİ DEDİ

    İlk kez sandığa gidecek seçmenlerin yüzde 22,3'ü AK Parti yanıtını verirken, yüzde 19,9'u CHP, yüzde 6,8'i MHP, yüzde 4,9'u ise İyi Parti yanıtını verdi.

    Anket sonuçlarına göre; Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi yüzde 1,4 çıkarken, Ali Babacan'ın partisi DEVA Partisi ise yüzde 1,4 oranında çıktı.

    Kararsız oy ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.

    İlk defa oy kullanacak genç seçmen, kime oy verecek anketi #1

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