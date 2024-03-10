İmamoğlu'nun danışmanı, deste deste para sayarken görüntülendi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı sayarken görüntülendiği anlar paylaşıldı.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı.

Adaylar kendilerini alanlarda, medyada ve sosyal medyada seçmene anlatıyor.

Bazıları daha önce yaptıkları hizmetler ve vadettikleri projeleriyle, bazıları da geçmiş dönemdeki başarısızlıkları, tutmadıkları sözleri ve skandallarıyla gündeme geliyor.

Bunlardan biri de CHP'nin İBB başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'na ait.

İmamoğlu, Özgür Özel'i destekledi, delegelere para dağıtıldı

Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'e destek vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına almıştı.

CHP Kurultayı sırasında, delegelerin İBB'den çıkarılan paralarla ikna edildiği iddia edilmişti.

O görüntüler ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerin ortaya çıkmasında Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin etkili olduğu iddia ediliyor.