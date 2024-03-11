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İBB'deki kirli paraların yeni görüntüleri: İmamoğlu'nun danışmanı yalnız değil

İBB'deki kirli paraların yeni görüntüleri: İmamoğlu'nun danışmanı yalnız değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in deste deste paraları sayarken, yanında başka CHP'lilerin de ona yardım ettiği anların olduğu yeni bir video paylaşıldı.