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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken CHP içinde genel seçim hezimetiyle başlayan değişim sancısı, giderek bir iç hesaplaşmaya doğru dönüştü.

CHP Kurultayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delegelere rüşvet vererek Özgür Özel'e oy vermeye ikna ettiği iddia edilmişti.

Hatta bununla ilgili önce bir ses kaydı, dün de bir video paylaşılmıştı.

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CHP il başkanlığında "paradan kule"

Sosyal medyada o anlara ait ortaya çıkan yeni görüntülerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş ile birlikte, odada bulunan CHP teşkilatından bazı isimlerin de parayı saydığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun intikamı

Söz konusu görüntülerin, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından paylaşıldığı iddia edildi.

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