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Türkiye genelinde milyonlarca seçmen, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için oy kullanmaya hazırlanıyor.

Bu kritik seçim, yerel yönetimlerin geleceğini şekillendirecek ve Türkiye'nin sosyal, ekonomik gelişimine yön verecek.

Siyasi partiler ve adaylar da seçmenleri ikna etmek için yoğun bir çaba içinde.

Yapılan mitingler, ev ziyaretleri ve sokak buluşmalarıyla adaylar, politikalarını ve vizyonlarını paylaşıyor.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da İstanbul Kağıthane'de bir miting gerçekleştirdi.

"Öyle korktular ki, hafriyat döktükleri metro hattı için 'Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni' yaptılar"

Miting de AK Parti döneminde yapımına başlanan ancak Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından beton dökülerek kapatılan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattına değinen Murat Kurum şunları söyledi:

"Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe - Yenidoğan hattını şimdi alelacele orada önce metro hattının ismini değiştirdiler. Sonra da sözde 'Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni' yaptılar. Siz hiç böyle bir tören duydunuz mu? Ya temel atarsın, ya açılış yaparsın. Bunların töreni işe başlama töreni, yapraklardan alkış bekleme töreni, temel atmama töreni. Yeni icatları bu dönemde gördük. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yapıyorlar. Bir zahmet çalışmak için, bunun için tören yapıyorlar ya, düşünebiliyor musunuz? Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var ne metro var. Bu da seçim korkusuyla aslında alelacele yapılmış icraatlerden bir tanesi ama artık korkunun ecele faydası yok."