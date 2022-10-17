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    İngiltere’de yaşayan Türk, haberi olmadan İyi Parti'nin üyesi yapıldı

    2013 yılından itibaren İngiltere’de ikamet eden Elazığlı Zait Özdoğan, e-Devlet'ine baktığında haberi olmadan İyi Parti’nin aktif üyesi olduğunu gördü. Özdoğan, “Beni kim üye yaptı?” diye sordu.
    • 17.10.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:12
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    İngiltere’de yaşayan Türk, haberi olmadan İyi Parti'nin üyesi yapıldı

    2013 yılından itibaren İngiltere’de ikamet eden ve o tarihten itibaren Elazığ’a gitmeyen Zait Özdoğan, televizyondaki bir haberi izledikten sonra e-Devlet'ine girerek siyasi parti üyeliğini kontrol etti.

    Özdoğan, İyi Parti Elazığ Merkez Teşkilatı 2021/4 dönem aktif üyesi olduğunu gördü.

    Yasal olmayan yollarla İyi Parti’ye nasıl üye yapıldığını merak eden Zait Özdoğan, duruma tepki gösterdi.

    Can Yılmaz’ın başına gelen geldi

    Durumu İHA’ya anlatan Zait Özdoğan, “Elazığ’ın Maden ilçesi nüfusuna kayıtlıyım. 2013 yılında Türkiye’den yasal olarak çıkış yapıp, İngiltere’ye geldim. Burada yaşamımı sürdürüyorum. 12 Ekim’de sabah ulusal haberleri okudum. Haberde komedyen Cem Yılmaz’ın kardeşi Can Yılmaz diyor ki, 'Hiç haberim olmadan İstanbul’da bir partiye kayıt edilmişim. Kayıt yapılmış haberim olmadan' diyor. 'Keşke haber verseydiniz' demiş.

    En başta umursamadı

    Tabii ben de umursamadım, 'Belki de böyle şeyler olabilir' dedim. Sonra haberin alt başlığında diyor ki 'Bunu e- Devlet'ten öğrendim'. e-Devlet deyince ben de hemen kuşkulanmaya başladım. Ben de e-Devlet'imi kontrol ettim ve siyasi parti üyelik sayfasına girdim. Sayfaya bir baktım ki Zait Özdoğan, baba adı İsmail, anne adı Tayyibe ve T.C. kimlik numaram, Elazığ merkez İyi Parti 2021/4.dönem aktif üyesiyim.” dedi.

    İngiltere’de yaşayan Türk, haberi olmadan İyi Parti nin üyesi yapıldı #1

    “Kim beni İyi Parti'ye üye yapmış?”

    Özdoğan, “O tarihten itibaren ben Türkiye’ye gitmedim. Değil Türkiye, İngiltere’nin dışına bile çıkmadım. T.C. kimlik numaramı hiç kimseye vermedim. Hiç kimseyi de aramadım, ayrıca kimseye de 'Herhangi bir partiye üye yapın' demedim. Eğer ben herhangi bir partiye üye olmak istersem burada olurum, orada neden olayım? Kim beni İyi Parti'ye üye yapmış? İyi Parti Elazığ İl Başkanı, hiç bakmıyor mu okumuyor mu listesinde üyeler kim diye? İsmim orada kayıtlı.

    İngiltere’de yaşayan Türk, haberi olmadan İyi Parti nin üyesi yapıldı #2

    “Bunu hiç merak etmediler mi?”

    'Acaba bu Zait Özdoğan kim? Bunun ikametgahı nerede? Bu hiçbir toplantıya, bir eyleme ve seçim çalışmalarına gelmiyor. Nasıl bir üyemiz?' Bunu hiç merak etmediler mi? e-Devlet'te geçiyor ismim ama orada yokum. Ofislerinde, parti binalarında, yürüyüşlerinde, toplantılarında yokum. Peki, ben nasıl üyeyim? Bu nasıl bir üyelik? Ben herhangi bir parti kurum ve kuruluşa üye değilim.” diye konuştu.


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