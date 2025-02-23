İngiltere’den Rusya'ya yaptırım kararı

DHA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dördüncü yılına girmesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın emperyalist emellerle Avrupa’nın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı:

Ukrayna, İngiltere ve Avrupa tarihinin kritik bir eşikte olduğu bir dönemdeyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgalinin etkileri, yalnızca cephe hattıyla sınırlı kalmadı; artan enerji fiyatları İngiliz ailelerini doğrudan etkiledi. Ancak tehdit, bunun çok ötesinde; ulusal güvenliğimizi asla hafife alamayız.

"AVRUPA, UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ ARTIRMALI"

Avrupa’nın Ukrayna’ya desteğini daha da artırması gerektiğini belirten Lammy, İngiltere’nin yıllık 3 milyar sterlinlik askeri yardım taahhüdüne bağlı kaldığını yineledi.

Ukrayna’da barışın korunması adına İngiliz birliklerinin destek sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Lammy, şu ifadeleri kullandı:

Savaşın ötesinde, adil ve sürdürülebilir bir barış inşa etmek için ABD ve Avrupalı müttefiklerimizle birlikte çalışacağız. Bunu yaparken, Ukrayna’nın katılımı olmadan Ukrayna hakkında hiçbir karar alınmayacağı ilkesine bağlı kalacağız.

"BÜYÜK BİR YAPTIRIM PAKETİ HAZIRLAYACAĞIZ"

Rusya’ya yönelik baskıyı artırma kararlılığını da dile getiren Lammy, savaşın ilk günlerinden bu yana uygulanan en büyük yaptırım paketini açıklayacaklarını belirtti.