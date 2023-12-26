İran Cumhurbaşkanı Reisi ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşlar ve uluslararası krizler nedeniyle 2023 yılını diplomasi trafiği ile geçirdi.
Erdoğan, yeni yılda da bu trafiği devam ettirecek.
Bu kapsamda ilk konuk İran'dan...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye'ye geliyor.
Ocak ayında Erdoğan'ı ziyaret edecek
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.
Reisi'nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de düzenlenmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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