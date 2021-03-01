İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin yaptığı açıklamada net olamaması kafalarda soru işareti bıraktı.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"İYİ PARTİ'DEN GELEN FARKLI AÇIKLAMALARA NE DİYORSUNUZ" SORUSU

Tatlıoğlu, 'HDP milletvekillerinin fezlekeleri hakkında İYİ Parti'den farklı açıklamalar geldi, sizin yorumunuz ne olacak?' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bizim birbirinden farklı açıklaması olan bir arkadaşımızı görmedim. Belki yorumlanması o şekilde olabilir. İYİ Parti olarak, bizim terör konusundaki çizgimiz bellidir. PKK konusunda da, HDP konusunda da, terör konusunda da, parlamento konusunda da, adalet konusunda da çizgimiz çok net ve açıktır.

İsmail Tatlıoğlu'ndan fezleke açıklaması VİDEO

"BİZ ORTAK BİR KARAR ALIRIZ"

Henüz genel kurula gelmiş bir fezleke yoktur. Biz genel olarak bu tür kararları Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında parti grubu olarak toplanırız, her bir arkadaşımız kendi düşüncesini ifade ederek ortak bir karar alırız.

İYİ Parti milletimizin iradesine ters düşecek bir kararın yanında olmamıştır, hep ortasında olmuştur. İYİ Parti milletimizin iradesini temsil eden bir parti olmuştur. Milli iradenin de devlete hakim olması mücadelesini veren bir partidir"