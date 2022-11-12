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    İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı

    İsrail'e büyükelçi ataması yapıldı

    İsrail Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 00:30
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 00:40
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    İsrail’le normalleşme sürecinin ardından bir önemli adım daha geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre;

    İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı KArarnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.

    İsrail e büyükelçi ataması yapıldı #1

    Şakir Özkan Torunlar kimdir

    TED Ankara Koleji'ni bitirdi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girdi. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.
    2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.
    2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü olarak görev yapan Torunlar, 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştu.
    2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olan Torunlar 6 Ekim’deki kararname ile birlikte Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi oldu. İngilizce ve Fransızca bilen Torunlar, evli ve bir çocuk sahibidir.

    İsrail e büyükelçi ataması yapıldı #2


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