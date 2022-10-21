İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması

Bakan Billström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç yeni başbakanının görüşme talebini kabul etmesini "olumlu bir haber" olarak nitelendirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüşme gerçekleştiridi.

İkili, görüşmelerinin ardından da düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

Bakan Billström, İsveç'in başbakanlık koltuğuna oturan Ulf Kristersson hükümetinin, NATO üyeliğine öncelik verdiğini vurguladı.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kristersson ile görüşme talebini kabul etmesini "olumlu bir haber" ifadeleriyle nitelendirdi.

"Taraflarla yakın istişarelerin, ileriye giden bir yol olduğuna inanıyoruz"

Billstrom, haziran ayında Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşmaya değinerek, “Bu üçlü muhtıranın taraflarıyla yakın diyalog ve yakın istişarelerin ileriye giden yol olduğuna inanıyoruz. Her şeyin beklediğimize, yani Türk parlamentosunun (İsveç'in NATO üyeliğini) onaylamasına yol açacağına inanıyoruz" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesinin NATO üyelik hedefi sırasında "Türkiye ile düzenli temas halinde olduğunu" ve geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü hatırlattı.

"Randevuyu verin gelsin"

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç'ten 'somut adım' mektubu

Türkiye'nin enişelerini gidermek üzere adımların atılacağını ifade eden İsveç, Kürt militanlara karşı terörle mücadele çabalarını hızlandırmak da dahil olmak üzere "somut adımlar attığını" özetleyen bir mektubu Türkiye'ye gönderdi.

6 Ekim tarihli ve Reuters tarafından görülen iki sayfalık mektupta İsveç'in Haziran ayında Madrid'de varılan anlaşmanın "uygulanmasına tamamen bağlı olduğunu" göstermek için attığı adımlara dair 14 örnek yer alıyor.





SAPO, PKK mücadelesini yoğunlaştırdı

İsveç’in Türkiye’ye gönderdiği mektupta, üçlü anlaşmanın temel konularında sağlam adımlar atıldığı belirtilirken, İsveç’in terörle mücadele birimi Sapo’nun PKK ile mücadelesini yoğunlaştırdığı ve yetkililerin MİT ile Eylül ayında Türkiye’de üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiği de aktarıldı.

İsveçli yetkililer mektubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığına hafta sonu gönderdiğini açıklarken, mektubun İsveç’in çabalarını kanıtlamak için kullanıldığı ve İsveç’in NATO üyeliğini desteklemek için gönderildiğini duyurdu.

Mektupta, “İsveçli yetkililer PKK’nın İsveç’in ulusal güvenliğine tehditte aldığı rol ve organize suçla bağlantısı ile ilgili yeni analizler yapıldı” denildi.

Bir diğer yandan Stockholm, Ankara'nın talebiyle 31 Ağustos tarihinde 1, 2019'dan beri de toplam 4 kişinin iade edildiğini vurguladı.

"İsveç, şüphelilerin iadesine yanıt vermeye bağlılığını hatırlatıyor"

Mektupta ayrıca, “İsveç, terör şüphelilerinin iadesine yanıt vermeye bağlılığını hatırlatıyor” ifadeleri kullanılırken, İsveç yasaları ve uluslararası iade anlaşmalarının da göz önünde bulundurulduğu hatırlatıldı.