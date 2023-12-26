İsveç'in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek

NATO'ya katılıp müttefik dayanışmasından faydalanmak isteyen İsveç, Türkiye'yi bekliyor.
İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin düzenleme bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla teklif haline getirilen protokol, 25 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edilmişti.
TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak
Üyeliğin onaylanması için düzenlemenin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabülünden sonra TBMM Genel Kurulu'nda oylanması şartı bulunuyor.
Oylamaya katılanların yarısından bir fazlasının oyu aranıyor.
Erdoğan-Biden görüşmesinde gündeme geldi
İsveç'in NATO üyeliği konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki son görüşmede de gündeme gelmişti.
Erdoğan, Biden'ın kendisine 'F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin onay süreci ile İsveç'in NATO üyeliği sürecini eş zamanlı yürütmeyi' teklif ettiğini aktarmıştı.
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