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İsveç'in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek

İsveç'in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bugün İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi ele alınacak. Onay için düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi gerekiyor.