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    İtalya'da PKK destekçileri yürüyüş düzenledi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de operasyona hazırlanırken terör örgütü yandaşları da boş durmuyor. Örgüt sempatizanları Avrupa'nın göbeğinde Roma'da yürüyüş gerçekleştirdi.
    • 05.06.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 17:03
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    İtalya'da PKK destekçileri yürüyüş düzenledi

    Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde, bölgenin refahı ve huzuru için büyük bir operasyona hazırlanıyor.

    Bu hazırlıklar sürerken terör örgütü PKK yandaşları da boş durmuyor. Avrupa'da örgüt sempatizanları bir bir sokağa dökülmeye devam ediyor.

    Bu kez Roma'da yürüdüler

    Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da polis korteji eşliğinde yürüyüş yapan örgüt sempatizanları bu kez de İtalya'nın başkenti Roma'da söz de örgüt lehine yürüyüşte bulundu.

    PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı.

    Skandal açıklama geldi

    Yürüyüşe katılan İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun Belediye Başkanı Leoluca Orlando adeta örgüt savunuculuğuna soyundu. Leoluca Orlando yaptığı açıklamada, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye’ye karşı Rojava'nın yanındayız." ifadelerini kullandı. 

    Avrupa'nın göbeğinde yapılan bu terör gösterisine İtalya'nın ev sahipliği yapması adeta Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin nasıl desteklendiğini ortaya koyuyor.

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