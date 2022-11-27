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İyi Parti Ankara Altındağ kongresinde kavga: 1 yaralı
İyi Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, darbedilerek yaralandı.
- 27.11.2022 - 20:00
- Güncelleme : 27.11.2022 - 20:45
İyi Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı.
Husumetli olduğu kişiler darbetti
Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun, arasında husumet bulunan kişiler tarafından darbedildi.
Hastaneye kaldırıldı
Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. DHA'nın haberine göre, Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İyi Parti Ankara Altındağ kongresinde kavga: 1 yaralı VİDEO