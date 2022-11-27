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    İyi Parti Ankara Altındağ kongresinde kavga: 1 yaralı

    İyi Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, darbedilerek yaralandı.
    • 27.11.2022 - 20:00
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 20:45
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    İyi Parti Ankara Altındağ kongresinde kavga: 1 yaralı

    İyi Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı.

    Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı.

    Husumetli olduğu kişiler darbetti

    Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun, arasında husumet bulunan kişiler tarafından darbedildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. DHA'nın haberine göre, Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    İyi Parti Ankara Altındağ kongresinde kavga: 1 yaralı VİDEO

    İyi Parti Ankara Altındağ kongresinde kavga: 1 yaralı #1


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