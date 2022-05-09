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    İyi Parti Edirne'de il ve ilçe başkanları görevden alındı

    Edirne'de İyi Parti İl Başkanı Ekrem Demir ve beraberindeki iki partilinin Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ile yaşadığı kavga sonrası, genel merkez teşkilatı kapattı.
    • 09.05.2022 - 18:58
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    İyi Parti Edirne'de il ve ilçe başkanları görevden alındı

    Edirne'de İyi Parti Merkez ilçe başkanı Zafer Kaya, davet üzerine görüşmek üzere 11 Mart'ta Sabuni Mahallesi'ndeki partinin il başkanlığına gitti.

    Kavga ettiler

    Kaya burada, İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ile Tarık Aldeniz'le fiziksel müdahaleyle sonuçlanan kavgaya karıştı.

    Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İyi Parti Edirne il ve 8 ilçe başkanları görevden alındı, teşkilatlar kapandı

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili incelemelerini tamamlayan İyi Parti Genel Merkezi, İl Başkanı Ekrem Demir, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve 8 ilçe başkanını görevden alarak, teşkilatları kapadı.

    İyi Parti Edirne de il ve ilçe başkanları görevden alındı #1

    "Yeni yapılanmaya gidilmesi muhtemel"

    İl Başkanı Ekrem Demir, olay sonrası kendisinin merkez ilçe hariç tüm ilçe başkanları ile birlikte genel merkeze, istifalarını verebileceklerini aktardığını anlattı. Demir, "Bu noktada 3 ilçe başkanı sözünü tutmadı ve istifa vermeyeceğini söyledi. Biz dilekçelerimizi genel merkeze ilettik. Sanıyorum genel merkez, dilekçelerini vermeyenleri de göz önüne alarak tüm teşkilatı görevden aldı. Biz her zaman için genel başkanımızı desteklemeye, partimizi desteklemeye devam edeceğiz, süreci sükunet içinde takip edeceğiz" dedi.

    Demir, partinin ilerleyen süreçte Edirne'de yeni yapılanmaya gitmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

    İyi Parti Edirne de il ve ilçe başkanları görevden alındı #2

    İyi Parti Edirne de il ve ilçe başkanları görevden alındı #3


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