İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Grup Toplantısı'nda konuştu

TBMM Grup Toplantısı'nda partisiyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin masada Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM grup toplantısında parti üyeleri ile bir araya geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olması gerektiğine vurgu yaptı.

Moskova'da ansızın yapılan görüşmedeki masada Türkiye'nin olmamasını eleştiren Akşener, Batı'nın bile meseleyi gördüğünü belirtti.

"TÜRKİYE, MASADA AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMALI"

Masada Türkiye'nin Azerbaycan'ı yalnız bırakmaması gerektiğine vurgu yapan Akşener, "Bir sabah ansızın kurulan masada taraflar dışında sadece Moskova vardı. Kardeşimizin vurulduğu masa bizim için ar meselesidir. Üzülerek izledik ki içeride de onlarla ağız birliği yapanlar oldu.

Kanada bile Ermenistan'ın baskıları üzerine silah ticaretini durduruyorsa Batı tarafı meseleyi görüyor demektir. Şüphesiz bundan sonra da başka masalar kurulacak. Bir kez daha uyaruyorum o masalarda Türkiye kardeşimizin yanında olmalıdır. İktidarı bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Haklılığımız dünyaya anlatılmalıdır." açıklamalarında bulundu.

Akşener: Türkiye o masalarda kardeşinin yanı başında oturmalıdır VİDEO

İYİ Parti lideri Meral Akşener, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"CENNET DOĞAMIZI YAKANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Hatay ve Kahramanmaraş’taki orman yangınları canımızı yaktı. Cennet doğamızı yakanları yüce Allah’a havale ediyorum. Bu işin arkasında hayata ve insana dair her şeye düşman olan terör örgütünün olduğuna dair şüpheler var. PKK’nın gerçek yüzünü bütün dünyaya göstermek en başta hükümetin işidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı trolleriyle bizi saldırıyorlar. Birçok elçimiz bir tweet bile atmamışlar.

Oysa bu alçaklık bütün dünyada yankılanmalıydı ama olmadı. Çünkü bunu yapmak için liyakat, devlet ciddiyeti, vatan sevgisi gerekir. Bu vesileyle vatan sevgisi gösterip alevlerle mücadele eden itfaiyelerimizi, orman işçilerini, sağlık görevlilerini tebrik ediyorum. Buradan iktidarı uyarıyorum milletimiz yangın felaketinin ardından rant felaketinden endişe duyuyor. O bölgelere dikilecek tek bir konutun, otelin vebali büyüktür. Bir an önce ağaçlandırma çalışmaları yapıp milletin endişelerini giderin.

Meral Akşener: Orman yangınları yüreğimizi dağladı VİDEO

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SESLENDİ

Milletin hali nicedir diye geziyoruz, iktidara inat milletimizin gerçeklerini dinliyoruz. Yine bir dokunduk bir ah işittik. Her yeni durakta daha kötü bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ancak görüyoruz ki damadının pembe tablosuna artık Erdoğan'da inanmıyor. Eskiden milletin gözün içine baka baka ekonomik kriz yok, uçamıyoruz diyebiliyordu. Şimdi ne diyor? Sabır diyor.

Sayın Erdoğan millete sabret diyeceğine 500 milyar dolarlık uçağını sat, sarayın harcamalarını azaltı. İsrafa şatafata çok alıştın.

Ballı ihalelere gelince sabır yok, yandaşa vergi affına gelince sabır yok, makam araçlarına gelince sabır yok, sarayın harcamalarına gelince sabır yok ama tenceresi kaynamayan analara gelince, ay sonunu getiremeyenlere gelince, uzaktan eğitim için bilgisayar alamayan babaya gelince sabır; öyle mi? Geçeceksin bunları sayın Erdoğan, geçeceksin.

Resmi Gazete'deki vergi istisnası ne kadar? Allah'tan korkun. Sen git dünyaları götüren o 5 müteahhit cebine bir kalemde milyonlarca lira koy, sonra vatandaş vergi borcu, kredi borcu altında ezilsin öyle mi? Yok öyle Erdoğan. Görüyorum ki umrunda değil ama miletin sabır taşı çatlamak üzere. Eşin dostun lüks içinde yüzerken, borç batağında yüzen esnaf bıktı. İşsizliğe mahkum ettiğin gençler artık bıktı. Millet sabrının sonuna geldi artık sayın Erdoğan, ya aklını başına alacaksın ya da ilk sandıkta çatlayan sabır taşının altında kalacaksın. Söylemedi deme bunu böyle bilesin. Doların yükselmesine aldırış etmeyen damat bakan o doları frenleyebilmek için merkez bankasındaki dövizi satıp savdı. Kayınpederinin çok övündüğü o rezerv eriyip gitti.

"NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ KARDEŞİM!"

"Burası milletin meclisi, burası da milletin kürsüsü. Bizim kürsümüzde esnafımza, kobilerimize, sanayicilerimize açık. Bu hafta söz partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin yarı yolda bıraktığı sistemin olacak.

Kobilerin kaybettiği istihdam 2 buçuk milyon kişi. Sıkıntıları büyük. Ülkemizde 3 milyon 200 bin KOBİ var. İstihdamın 3’te 2’sini yaratıyorlar. Bugün Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş dünyası federasyon yönetim kurulu başkanı Ramazan Kaya bizimle beraber. Sözü ona bırakıyorum:

Son 5 yıl içinde ülkemizin çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Kobilerimiz ayakta kalma mücadelesi vermektedir.

Finansmana ulaşmada büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Son 2 aydır bankalar kredi vermekte özellikle kaçınmaktadır."

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