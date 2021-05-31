İyi Parti ile CHP'nin oyununu esnaf bozdu

İyi Parti lideri Meral Akşener, Hatay'da ziyaret ettiği kuyumcu esnafından olumsuz yanıt alamayınca, CHP'li bir genç tezgahın arkasına geçerek ülkeyi kötülemeye başladı.

İyi Parti lideri Meral Akşener, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Ziyareti sırasında bir kuyumcu dükkanına giren Akşener, esnafın açıklamalarından olumsuz bir durum çıkaramayınca CHP'liler devreye girdi.

KENDİNİ ESNAF GİBİ TANITAN CHP'Lİ TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEDİ

Tezgahın arkasına geçerek kendisini orada çalışan esnaf olarak tanıtan CHP'li, Türkiye'yi kötülemeye başlayarak "Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum." diye konuştu.

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DÜKKAN SAHİBİ: DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM, BİZLE ÇALIŞMIYORLAR

Ne olduğunu anlamayan kuyumcu dükkanının sahibi ise genci daha önce hiç görmediğini belirterek "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller." dedi.

"CHP GENÇLİK KOLLARINDAYIM"

Bunun üzerine tezgahın arkasına geçen genç "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını verdi.

"KAŞLA GÖZ ARASINDA TEZGAHIN ARKASINA GEÇMİŞ, BİZ DE RAHATSIZ OLDUK"

Olay sonrası aHaber'e röportaj veren esnaf, "İş yeri sahibinden önce izin alması lazımdı. Sanki bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim de ağırımıza gitti. Tasrif etmediğimiz bir konuşma oldu. Kendisiyle gelen ciddi bir kalabalık vardı. Kaşla göz arasında tezgahın arkasına girivermiş. Biz de sıkıntıya girdik, rahatsız olduk." dedi.