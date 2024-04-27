İyi Parti kurultayında seçim 2. tura kaldı İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçiminde geçerli çoğunluk sağlanamayınca 2. tura geçildi. Adaylardan Tolga Akalın, yarıştan çekildi.

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İHA

İyi Parti, Meral Akşener'in görevi bıraktığını ve aday olmayacağını açıklamasının ardından, bugün 5. olağanüstü kurultayını düzenliyor.

Dört adayın genel başkanlık için yarıştığı kurultaya dışarıdan seyirci alınmazken, salonda sadece parti yöneticileri, delegeler ve basın mensupları yer aldı.



Seçim 2. tura kaldı

İlk turun tamamlandığı seçimlerde adaylardan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. Seçimlere ikinci tur ile devam edilecek.

Tolga Akalın adaylıktan çekildi

İYİ Parti Genel Başkan Adaylarından Mehmet Tolga Akalın, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Akşener'den veda konuşması

İyi Parti'de olağanüstü kurultayda aday olmayan Meral Akşener, son kez kürsüden partililere seslendi. Akşener, "Bugün emaneti devretme günü. Gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı asla pişman olmadım, bugün de pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Bazı milletvekilleri ağladı

Meral Akşener, 20 dakikalık konuşmasını tamamladıktan sonra salondan ayrıldı. Akşener'i otoparkta uğurlayan bazı milletvekillerinin ağladığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)