Meral Akşener: Ermenistan'a silah veren Rusya'nın masa kurması yanlıştır

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Lideri Meral Akşener, Ermenistan'a silah veren Rusya'nın masa kurmasının doğru olmadığını belirtti.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısına katıldı.

Grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununa da değindi.

Rusya'nın, Karabağ'da çözüm üretmesi gereken ülke olmaması gerektiğine dikkat çeken Akşener, Ermenistan'ın hain saldırılarını da kınadı.

"RUSYA'NIN MASA KURMASI YANLIŞTIR"

İki ülke arasında ateşkes anlaşmasının imzalandığı Moskova'ya ithafen konuşan Akşener, "Ermenistan'a silah veren Rusya'nın masa kurması yanlıştır." dedi.

AKŞENER'İN AÇIKLAMALARININ DEVAMI

İyi Parti Lideri Meral Akşener'in konuşmasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyaya 100 yıldır soykırım yalanını söyleyen Ermenistan gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Azerbaycan’a ateşkese rağmen füzeyle saldırdı.

Yer utandı, gök utandı, insanlık utandı ama onlar utanmadı. Daha bir yaşındaki Medine bebek anasının koynunda can verdi. O, artık bir melek. Büz o yüzü daha önce Hocalı’da görmüştük. Biz yine kendi yaramızla, kendi derdimiz ile, kendi acımızla baş başayız.

Yalancılar, zalimler vicdansızlar duysun diye söylüyoruz ki, Tanrı Türk’e yar olsun, Azerbaycan var olsun. Ermenistan’a silah veren Rusya’nın ateşkes masası kurmasından daha saçma bir şey olamaz.

"MİNSK ÜÇLÜSÜ, ERMENİSTAN'A DESTEK VERİYOR"

Sayın Erdoğan’ın dediği gibi Minsk üçlüsü Ermenistan’a destek veriyor. Bu konu, parti kongrelerinde konuşmakla geçiştirilecek bir konu değildir.

Kurulacak masalarda Türkiye’nin Azerbaycan'ın yanında yer almak zorundadır. Türkiye, güçlü ve sağlam durmak zorundadır. Ancak bu iktidarda bunu gerçekleştirecek bir vizyonu yok. Şahsi ikballerini korumak için her şeyi mübah görmek için, oynamadıkları hiçbir değer kalmadı.

"TÜRKİYE'NİN TEMEL TAŞLARI İLE OYNAMAKTAN VAZGEÇİN"

Anayasayı korumakla görevli Anayasa Mahkemesi sistemli bir şekilde tartışmaya açıldı. İçişleri Bakanı sataştı, küçük ortak koroya katıldı, Erdoğan’da her zaman yapığı gibi Meclis adım atarsa biz de gereğini yaparız dedi.

Anayasa Mahkemeleri medeni dünyada demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarıdır. Burdan bir kez daha sesleniyorum. Türkiye’nin temel taşlarıyla oynamaktan vazgeçin.

Biliyoruz çekilmeyecekler ama biz iktidar olunca o eller çekilecek. Anayasa Mahkemesi’ni tartışacağımıza gelin halktan saklanan kovid 19 verilerini tartışalım, şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı; tacize çocuklarımızı tartışalım.

"İŞSİZ GENÇLERİ TARTIŞALIM"

8 liraya yükselen doları, işsiz gençleri tartışalım. 83 milyon vatandaşımızın yeniden nasıl adalete güveneceğini tartışalım. Ama siz bunları tartışmak istemezsiniz. Sizin derdiniz memleketin sorunlarıyla uğraşmak istemezsiniz.

Sizi mutsuz eden Anayasa Mahkemesi değil hukukun ve adaletin kendisidir.Yiğit olun, dürüst olun deyin ki ben tek adam düzeni istiyorum hukuk yok adalet yok. Çadır düzenini tartışalım. Arkadan dolanmayı birilerini kullanmayı bırakın. Bir yandan burası kabile düzeni yok diyeceksiniz, diğer yandan küçük ortağınıza Anayasa Mahkemesi’ni istemezük dedirteceksiniz.

Devlet yönetenler siyaasette, yargıda, ekonomide adil olmalıdır. Aksi halde milletin hakkını çiğnetirsiniz. TMSF, 1 milyon bile ödeyemeyen şirklete 1 milyar 324 milyon liralık işi ihalesiz veriyor. Sonra ne oluyor? Çapının çok üzerindeki firma işi yapamıyor. Bu firmanın ceza ödemesini beklersiniz ama çok beklersinz.

"ASKIDA EKMEĞİ BİLE DÜZGÜN YAPAMIYORLAR"

Bu firma devletin hazinesinden 45 milyon lira tazminat alıyor. Ekmek bulamayan vatandaşa askıda ekmeği bile düzgün yapamıyorlar. Hem ekonomi uçuyor değyip hem aksıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız birileri yalan söylüyor demektir. Artık yalanlar dikiş tutmuyor.

Biliyorsunuz sayın Erdoğan hep sıkıştığında yalanlarını saklar. Geminin güvertesine çıkıp 85 milyar metreküplük yeni doğalgazı açıkladı. Biz 1 metreküplük gazı bile sevinçle karşılarız ama sıktı be kardeşim.

Bir yandan gaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan vatandaşın kullandığı gaza zam yapıyorsunuz. Türkiye'nin gençler için plan ve programa ihityacı var. Ama bunları umursamayan iktidar kaynaklarını eşe dosta saçmaya devam ediyoru.

Geçtiğimiz cumartesi 2021 yılı bütçesi Meclis’e sunuldu. Bu bütçe milletten en kopuk bütçe. Bu bütçede işsizin, emeklinin feryadına çare yok.

UZAKTAN EĞİTİM İMKANLARI

Uzaktan eğitim en çok dar gelirli ailelerimizin evlatlarını vurdu. Bir yanda her türlü teknolojik imkanları olan ailelerin çocukları, diğer yanda hiçbir imkanı olmayan ailelerin çocukları. Ey sayın Erdoğan, bu cumhuriyet olmasaydı sen de o sarayda sefa süremezdin.

Öğrenme uçurumu daha da derinleşti. Bir zamanlar meşhur FATİH projesi vardı. Milyarlarca lira çöpe atıldı. FATİH projesinden geriye çekmecelerde çürüyen tabletler ve ceplerini dolduran yandaşlar kaldı.

Varlık içinde yaşayıp yokluğu görmeyenler unutmayın ki bu vurdumduymazlıkla bir neslin geleceğini karartıyorsunuz. Olan yine dar gelirli vatandaşa, aziz öğretmenlere oldu.

İyi bir eğitimin anahtarı işini iyi yapmış kutsal öğretmenlerdir. AKP, öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü verdi ama yerine getirmedi. El üstünde tutmaları gerekirken inatla mağdur edilen öğretmenler var."