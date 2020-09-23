İYİ Parti yönetimine giren Erdal Sarızeybek kimdir? Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz gecesi paylaşımları

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa çağırması üzerine, millete 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapan Erdal Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi. Erdal Sarızeybek kimdir?

FETÖ tarafından ülke yönetimine darbe ile el koyulmaya çalışılmasına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi nöbeti tutmak üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti'nin yönetimine seçilen yeni isim Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece paylaştığı skandal tweet'leri ortaya çıktı.

Peki, Erdal Sarızeybek darbe ile ilgili ne dedi? Erdal Sarızeybek'in o şoke eden paylaşımlarında hangi ifadeler yer aldı? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANINA 'YAZIKLAR OLSUN' DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerleri durdurmak için halkı sokağa davet ettiği ve kahraman vatandaşlar sayesinde darbenin bastırıldığı sıralarda Sarızeybek, "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın" ifadelerini kullandı.

ERDAL SARIZEYBEK, İYİ PARTİ'DE 1. SIRADAN PARTİ YÖNETİMİNDE

Güvenlik uzmanı, Emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti yönetimine seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter'dan paylaşımda bulunan Sarızeybek, "İYİ Parti Kurultayı'nda Genel Başkan Sayın Akşener tarafından aday gösterildim. Üst Kurul delegelerinin desteğiyle birinci sırada parti yönetimine seçildim.

Sayın Akşener’e sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Delegelere teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'YAZIKLAR OLSUN' DEDİ

Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan halk cuntacı askerlerle çatışırken, Sarızeybek'in skandal tweetler attığı ortaya çıktı. 'kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek şu ifadeleri kullandı: "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın. Asla ve asla kardeşi kardeşe kırdıracak provokasyona alet olmasın."

Bu skandal haber ile gündeme gelen Erdal Sarızeybek'in kim olduğu da merak konusu oldu. Akıllara 'Erdal Sarızeybek kimdir, kaç yaşında? Erdal Sarızeybek'in asıl mesleği nedir?' gibi sorular takıldı. İşte Erdal Sarızeybek'in hayatı...





ERDAL SARIZEYBEK KİMDİR?

Erdal Sarızeybek 1956 yılında Kırşehir Kaman’da Dünya’ya geldi. Kuleli askeri lisesini bitiren yazar, 1976 yılında Kara Harp Okulu’ndan jandarma teğmen olarak mezun oldu.

1978-1996 yılları arasında jandarma teşkilatının sınır, eğitim ve iç güvenliklerinde komutanlık yapmıştır.

Erdal Sarızeybek, Şemdinli Jandarma Hudut Tabur Komutanı olarak görev yaparken teröristler ile üç büyük çatışmada yer aldı.

TSK Birinci Derece Gümüş Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

1999-2005 yılları arasında Van, Manisa ve Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanı olarak görev alan Erdal Sarızeybek Ankara’da Uzman Jandarma Öğrenci Alay Komutanlığı görevinde iken Albay rütbesinde iken kendi isteği ile emekli oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan yazar Erdal Sarızeybek iyi derecede Fransızca biliyor.