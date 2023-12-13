İYİ Parti'de İBB krizi: İbrahim Özkan'ı yeniden seçen partililer disipline sevk edildi Meral Akşener'in isteğiyle İBB Meclis Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden İbrahim Özkan'ı yeniden bu göreve seçen İYİ Partili üyeler, İstanbul İl Başkanı tarafından disipline sevk edildi.

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İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteği ile görevinden istifa etmişti.

İyi Parti'de bugün yapılan grup başkanvekili oylamasında Özkan, yeniden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili seçilmiş, oylamaya katılan 8 kişiden 7'sinin oyunu almıştı.

İş birliğini savunuyordu

İbrahim Özkan, yerel seçimlerde CHP ile İyi Parti’nin iş birliğini savunmuş, Halk TV’de katıldığı bir programda iş birliğine gidilmemesini eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Genel İdare Kurulu’nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir? Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkan’a yetki verdi. Şu an böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat’a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat iş birliği yapılması yönündedir.

İYİ Partili üyeler, Özkan'ı yeniden İBB İYİ parti Grup Başkanvekili seçti

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkan,

Hür ve müstakil bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim.

ifadelerini kullandı.

Partiden ihraçları istendi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yüksel Coşkun, İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifası sonrasında kendisinin bazı üyelerce yeniden Başkanvekili olarak seçilmesinin kabul edilemez olduğunu ve bu karar altında imzası olanların "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.