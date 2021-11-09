İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine getirilen Erhan Usta'nın garip söylemleri

Şehit yakınına hakaret ettiği için İYİ Parti'deki görevinden alınan milletvekili Lütfü Türkkan'ın yerine getirilen Erhan Usta da geçmişinde garip söylem ve tavırlarıyla dikkat çekiyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit ağabeyi Tahir Gümren'e yönelik hakaretleri sonrası görevinden alındı.

Türkkan'ın yerine Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi. Ancak Usta'nın da garip söylem ve tavırları ile tartışma konusu olacağı tahmin ediliyor.



"MİLLET İTTİFAKI'NI FETÖ DESTEKLİYOR" DEDİ

Erhan Usta MHP'de bulunduğu dönemde, İYİ Parti'nin de yer aldığı Millet İttifakı'na ağır eleştiriler yöneltmiş, hatta FETÖ'nün Millet İttifakı'nı desteklediğini söylemişdi.



Erhan Usta: Millet İttifakı'nı FETÖ destekliyor - Video

KENDİ ÖNERGESİNE RET OYU VERDİ

Erhan Usta aynı zamanda, İYİ Parti'nin katıldığı komisyon görüşmelerinde sunulan kendi önergelerine ret oyu vererek dikkat çekmişti.



Kendi verdiği önergeye red oyu veren İyi Parti'li Erhan Usta - Video

ERHAN USTA KİMDİR

1966 Samsun Havza doğumlu olan Erhan Usta, ekonomist ve planlama uzmanıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren Usta, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Erhan Usta, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başlamış, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Finansmanı konulu teziyle Uzman olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatında, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmış, 2001-2015 yılları arasında, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve yıllık programlar ile makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.

Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim Usta'nın bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalışmıştır.

GEÇEN YIL MHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. MHP'den ihraç edilen Usta, Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında bağımsız olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.2020 tarihinde İYİ Parti Grubuna katılmıştır.

Usta, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) ve Samsun Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Erhan Usta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş %21,08 oy oranıyla seçimi tamamlamıştır. Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.